Ginnastica | la coach bergamasca | “Anch’io aggredivo le allieve | ma prima di allenare sono stata vittima”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “Quando ho iniziato adsistematicamente le mie”. Irene Castelli, 39enne di Ponte San Pietro, atleta azzurra diartistica alle Olimpiadi di Sidney 2000, è lache fa autocritica e rivela gli abusi e le violenze del settore dal punto di vista di un allenatrice. “Ho sbagliato sapendo di sbagliare. Ho sbagliato perché alla fine della mia carriera di atleta avevo l’autostima sotto i piedi ed ero traumatizzata nel corpo e nella mente”, ha raccontato in questi giorno durante un incontro a Roma dell’associazione Change The Game, organizzazione di volontariato impegnata a proteggere le atlete e gli atleti da violenze e abusi sessuali, emotivi e fisici. L’associazione ha presentato 197 denunce di tante atlete su presunti abusi nel mondo della ...

