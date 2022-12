Allevamento da incubo | sequestrati dall’Oipa di Milano sei pitbull | denunciati i responsabili

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Seischeletrici costretti a vivere in uno scenario dasono statiin unamatoriale in Brianza dalle guardie ecozoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di. All’interno dei box dove erano costretti a vivere erano presenti cumuli di escrementi e neppure una ciotola d’acqua. Al detentore e al proprietario degli animali sono stati contestati i reati di detenzione incompatibile e maltrattamento ai sensi degli articoli 727 comma 2 e 544 /ter/ del Codice penale. L’azione è stata condotta con il supporto dei carabinieri di Agrate Brianza. I sei cani, cinque femmine e un maschio, si trovano ora in custodia presso il canile sanitario Fusi di Lissone che li custodirà fino a che il Tribunale di Monza non deciderà per la confisca e per la ...

