Una partnership spumeggiante con 958 Santero

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Una realtà tutta piemontese che oggi gira il mondo esportando qualità e creatività. Un ingressoin senso letterale e non solo figurativo, quello di 958, all’interno del Mondo Cuneo Volley. Gli spumanti e gli spritz 958, infatti, da inizio stagione sono stati donati come premio Fair play ai giocatori avversari che si sono distinti durante i match casalinghi della serie A2 maschile del Club biancoblù. Un connubio importante per la storia dell’azienda vitivinicola piemontese, che con qualità e creatività ha raggiunto i grandi palcoscenici. « Le nostre bollicine e il Cuneo Volley sono il mix perfetto che si rifà ai valori di lealtà, determinazione, sacrificio e voglia di vincere tipiche del vero spirito sportivo, analogo a quello che muove il nostro essere imprenditori del mondo del vino e del Made in Italy. ...

