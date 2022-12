Ufficiale | rescisso il contratto di Isco con il Siviglia | può arrivare subito in Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Si conclude definitivamente la breve storia di FrancSuárez nel. Un’avventura di soli pochi mesi e appena 12 presenza, quella del calciatore spagonolo all’interno del club Rojiblanco, di cui è entrato a far parte in estate dopo aver detto addio al Real Madrid. Una fine suggellata daproprio nella giornata di oggi, con rescissione del suocon ile rendendosi così libero di firmare gratis con un altro team. Giunto nelin estate con undi due anni,non è riuscito a mostrare pienamente le sue qualità all’interno del, soprattutto dopo l’abbandono da parte del tecnico Lopetegui, che lo aveva fortemente voluto in squadra. Entrambe le parti hanno quindi lavorato alla ...