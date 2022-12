Tv | oggi lo switch off | chi non vede più Rai e Mediaset e come rimediare

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Si potrebbe definire una sorta di decluttering: fare pulizia, fare spazio, per aprirsi al nuovo, risintonizzarsi col mondo,rci più chiaro, che maiin questo caso sembra essere gesto più azzeccato. Parliamo, infatti, dello swith off, espressione inglese (l'ennesima che la nostra lingua si diverte ad utilizzare a scapito dell'italiano) che significa spegnere. Cosa? La tv, quella che fino adgli utenti che non si sono fatti abbindolare dalla tecnologia hanno continuato are alla "vecchia" maniera, con fruscii e ricezione che spesso lascia perplessi, e che ora saranno costretti ad adeguarsi abbandonando il vecchio sistema di trasmissione, quello terrestre, per fare spazio al nuovo, quello digitale. Una rivoluzione per molti, se si tiene conto del fatto che in Italia su 47 milioni di televisori soltanto ...

IL GIORNO

Ancoral'incredibile mondo dell'Interregno è una delle cose più belle mai apparse in un ... E il 2023 non promette molto meno, segno che gli appassionati diavranno di che giocare. Tunic ...giorno ci sono molti strumenti e tecnologie che aiutano a rimanere connessi e a comunicare ...delle nuove tecnologie attraverso un percorso di change management che accompagni loculturale ... Digitale terrestre, oggi lo switch off all'hd: ecco cosa fare se la tv non funziona più Alphadia Neo (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 6/7/8/6 [27/40] Hokko Life (Switch) - 7/7/7/7 [28/40] Marvel's Midnight Suns (PS5, Xbox Series) - 8/8/9/8 [33/40] Per il resto abbiamo il 28/40 ...Vi siete svegliati stamattina e non siete riusciti a guardare il telegiornale sul vostro solito canale Il motivo, se la vostra antenna funziona perfettamente, è lo switch off del digitale terrestre, ...