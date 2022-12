Tumori | Cappellacci Fi | ’10 mln all’anno per lotta simbolici ma importanti’

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Sin dai primi giorni in cui mi sono insediato in Commissione Affari sociali della Camera mi sono occupato da subito del tema dell’oncologia. In particolare, ho voluto verificare quale fosse lo stato dell’arte del Piano oncologico nazionale che scontava un po’ di ritardi rispetto al Piano oncologico approvato a livello europeo e che richiedeva, per poter avere l’avvio definitivo, una dotazione finanziaria. Questa dotazione finanziaria è arrivata: 10 milioni di euro l’anno per i prossimi 2 anni. Risorse forse simboliche, ma importanti e comunque un interessante presupposto”. Così all’Adnkronos Salute Ugo, presidente della Commissione Affari sociali della Camera, a margine di una conferenza stampa sul colangiocarcinoma che si è tenuta oggi alla Camera. Laal tumore “è un impegno di tutta la politica, del Governo, del ...

