Rustico di zucchine ripieno | un piatto super dietetico con Solo 70 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Vi basta disporre di una grattugia, comprare lee la cena sarà servita! Non ci credete? Eppure con il minimo sforzo otterrete il massimo beneficio: ungoloso, invitante, ma! Fantastico, vero? In breve, con questa ricetta farete la gioia di tutti in famiglia: della ragazzina adolescente, sempre attenta alla linea, del piccolino insaziabile, ma restio a consumare verdure. Così cucinati, questi ortaggi fanno davvero gola: filanti grazie alla presenza della mozzarella, insaporiti dal prosciutto cotto, con una crosticina croccante per la cottura in forno. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! Grattugia lee mettile in teglia: soli tre ingredienti per une gustoso! Per questo tortino di ...