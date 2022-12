Morte Lando Buzzanca | polemica su eredità e sull’ipotesi di omicidio con dolo

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)sull’contesta tra moglie e figli ediconLadi, avvenuta solo pochi giorni fa, continua a far parlare, ma non per il ricordo di un artista, ma per le polemiche intorno al suo decesso. In particolare, si fa riferimento alla diatriba sorta tra la compagna di, Francesca Della Valle, e i figli dell’attore. La donna, infatti, avrebbe depositato in tribunale una serie di documenti relativi al decesso dell’attore e all’associazione Labirinto 14 luglio, un ente – scrive Open.it – “fondato proprio da Della Valle per tutelare i più fragili dall’errata applicazione della legge ...