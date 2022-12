L’intervista di Bruno Vespa su Rai 1 al premier Giorgia Meloni slitta a domani

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)(Foto US Rai) >>> Update del 21 dicembre 2022 La Rai comunica che per una indisposizione del Presidente del Consiglio lo speciale Porta a Porta conè rinviato a, giovedì 22 dicembre, sempre in access su Rai 1. Articolo del 19 dicembre 2022 “Al posto tuo c’è”.“annuncia” ad Amadeus e al pubblico di Rai 1 che mercoledì 21 dicembre, dopo il Tg1 delle 20, non ci sarà Soliti Ignoti ma la prima intervista in tv ada quando è Presidente del Consiglio. “L’abbiamo fatto nel 2011 con Mario Monti e lo ripeteremo quest’anno” ha dichiarato, intervenuto ieri sera nello speciale di Soliti Ignoti dedicato ...