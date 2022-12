(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – La notizia di cronaca è significativa. Anche laha allungato le mani sul. Un imprenditore, a Milano, finisce agli arresti domiciliari per false fatture e autoriciclaggio e la Dda sequestra otto campi. E’ l’ennesima conferma di come lo sportracchetta bucata abbia compiuto una vera e propria rivoluzione nelle abitudini degli italiani. A farne le spese sonopiù spesso i campi da tennis e quelli da calcetto, che vengono sistematicamente rimpiazzati da nuove strutture con le pareti di vetro. E anche la malavita si adegua. Perché costruire nuovi campi daè diventata un’attività redditizia e anche facilmente infiltrabile. Investire in campi da, al di là dell’illegalità e del riciclaggio di denaro che riguarda tanti altri comparti a ...

Adnkronos

Investire in campi da padel, al di là dell'illegalità e del riciclaggio di denaro che riguarda tanti altri comparti a partire da quello tradizionalmente più frequentatoristorazione, è un trend ...Intanto Diego , per aiutare Lia , convince la ragazza a chiedere unaa Niko , per riprendersi ...la Bruni a riflettere su lei ed Eugenio ma soprattutto su una decisione da prendere in vista... La mano della 'ndrangheta sul padel, un business che cresce sempre di più Sofia a cuore aperto: «Dopo l’incidente preolimpico ho sperimentato la paura: mi sono avvicinata alla fede, ogni domenica leggo il Vangelo» ...Che l’europarlamentare Pierfrancesco Majorino sia una persona per bene lo dice la sua storia personale e politica. Che lui pure, come altri esponenti per bene del Pd, sembri come menomato da una forma ...