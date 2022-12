Scuola | stop ai cellulari in classe | inviata circolare a istituti

Adnkronos

Stop ai cellulari in classe. È stata infatti diffusa oggi alle scuole la circolare, firmata dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La scuola deve essere il luogo dove i talenti e la creatività dei giovani si esaltano, non vengono mortificati con un abuso reiterato dei telefonini. Con la circolare, non introduciamo sanzioni disciplinari, ci richiamiamo al senso di responsabilità.