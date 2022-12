San Siro | giovedì snodo in Consiglio comunale sul progetto

I nerazzurri, il 4 gennaio, affronteranno ai partenopei in una sfida chiave per il ...Basilica Concattedrale di, ingresso libero IMPERIA 8.00 . I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all'8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici ...Il sottosegretario sposa la linea salva-Meazza, Sal vini lo smentisce. Sala: Vittorio parla a nome del governoIntervistato ai microfoni di “La Repubblica”, il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi è tornato a parlare di San Siro, argomento su cui già in precedenza si era espresso con veemenza. Fortemen ...