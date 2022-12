Rosalinda Cannavò | “Ero una bambola di pezza con i miei 32 chili”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 dicembre 2022) A Oggi è un altro giornobellissima perché serena e capace di brillare da sola e per come è davvero ma racconta: “Ero unadi, non riuscivo nemmeno a camminare, non avevo l’energia di fare nulla”.pesava 32ma guardando le foto non si riconosce, perché quando soffriva di anoressia non era quella lache vedeva. Le avevano detto che aveva troppe forme sul suo corpo, ha iniziato a dimagrire, a non mangiare, senza rendersene conto, il suo obiettivo però era preciso; pesare sempre meno per raggiungere la perfezione. E’ un messaggio che ripete più volte, l’errore di pensare che la magrezza sia la perfezione, la vera bellezza, ma quella magrezza non arriva mai e 32...