QATAR 2022 | I MONDIALI RAI SONO ANDATI MEGLIO O PEGGIO DI QUELLI MEDIASET? TUTTI I DATI

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 20 dicembre 2022) Siconclusi sulla Rai idi Calcioed è ora di addentrarci in una dettaglia analisi degli ascolti, compreso il confronto con idel 2018 sulle reti. In totale le partite andate in ondastate 64 ed hanno registrato una media d’ascolto pari a 3.997.000 telespettatori e il 24,43% di share. LA MEDIA D’ASCOLTO SU RAI1 Nel dettaglio su Rai1andate in onda 38 partite: 20 nel peak time e 18 in daytime. La media totale sulla Rete ammiraglia è di 5.653.000 e il 31,59%; 6.772.000 e il 31,08% nel peak time, + 4.410.000 e il 32.15%. LA MEDIA SU RAI 2 E RAI SPORT Su Rai2andate in onda 18 partite, tutte in daytime, registrando una media d’ascolto pari a 2.000.000 di telespettatori ed il 18,44% di share. In ...