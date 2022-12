“Non lo vedo benissimo” ? | Origi | Maignan | Ibra | è allarme rossonero

Leggi su calciomercatonews

(Di martedì 20 dicembre 2022) Brutte notizie in casa Milan con Stefano Pioli che dovrà recuperare i suoi migliori uomini a disposizione: cosa sta succedendo? Ancora pochi giorni, poi si tornerà in campo in Serie… L'articolo è stato pubblicatonariamente sul sito calciomercatonews.com.