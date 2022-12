Agenzia ANSA

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian "ha condannato l'approccio dei Paesi occidentali a sostegno dei rivoltosi e l'imposizione di sanzioni illegali all'sotto il falso pretesto di proteggere i diritti umani" in un incontro con l'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue Josep Borrell ad Amman, in Giordania, a margine del secondo summit ...' Noifermamente la repressione indegna ine la pena di morte per giovani che si limitano a manifestare. Appena verrà accreditato al Quirinale il nuovo ambasciatore dell'lo convocherò, ... Iran a Ue, condanniamo vostro atteggiamento sulle rivolte - Mondo Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian "ha condannato l'approccio dei Paesi occidentali a sostegno dei rivoltosi e l'imposizione di sanzioni illegali all'Iran sotto il falso pretest ...Il Locarno Film Festival e Cannes scendono in campo con un appello per la sua liberazione – Manifestazioni sui social e anche fuori dal carcere di Evin ...