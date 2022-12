Ecco le banconote britanniche con l' immagine di re Carlo

Agenzia ANSA

Quindi, sui tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline l'immagine di Carlo apparirà sul fronte dellee nella finestra di sicurezza trasparente sottolineando la fiducia per l'entrata in commercio ...Il profilo del primogenito 74enne di Elisabetta, realizzato ad hoc da un artista di fama sulla base di un ritratto di corte risalente al 2013, compare come da tradizione sul fronte della, ... Gb: ecco banconote col profilo di Carlo, in circolazione da 2024 ... Arrivano le nuove banconote britanniche, con il volto di Re Carlo III e non più con quello della Regina Elisabetta II. A oltre tre mesi dalla scomparsa della sovrana ...La Zecca di Stato britannica ha iniziato la produzione delle banconote inglesi raffiguranti Re Carlo III: ecco la data per l'immissione sul mercato ...