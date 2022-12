Cos’è un VPS e quali sono i suoi vantaggi

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 20 dicembre 2022) Si stanno facendo sempre più passi avanti nel mondo del cloud computing e le aziende ottengono sempre piùda questo, dato che possfruttare delle soluzioni innovative e sicure. Tra le varie opzioni troviamo il VPS, ovvero il Virtual Private Server, nonché uno dei servizi di hosting più popolari nel web. Grazie alla tecnologia di virtualizzazione, fornisce delle risorse private dedicate su un server accessibile da più utenti. Si tratta di una soluzione più sicura rispetto al classico hosting condiviso perché si può avere uno spazio dedicato e viene usato da siti web che hanno un traffico medio-alto. Virtual Private Server: caratteristiche e funzionalità Per capire come funziona il VPS bisogna iniziare dalle basi, ovvero sapereun server: un computer su cui l’host web memorizza i file e i database per far funzionare un ...