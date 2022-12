Calcio | la maglia di Leo Messi del PSG diventa zerbino di un pub francese

Leggi su oasport

(Di martedì 20 dicembre 2022) Un episodio decisamente curioso che può far discutere. Dopo la Finale dei Mondiali 2022 divinta dall’Argentina ai calci di rigore contro la Francia, le reazioni sono state molte. Già nei festeggiamenti dei calciatori sudamericani qualcosa da ridire c’è stato: dal gestaccio del portiere Emiliano Fernandez nei confronti dei tifosi francesi ai cori nello spogliatoio dell’Albiceleste rivolti a Kylian Mbappé e compagni. E in Francia? Una situazione particolare e il riferimento all’abbinamentodi Leodel PSG-. Nei fatti la n.30 di Leo del club parigino è stata usata proprio comeall’ingresso di un pub. “Ricorda di pulirti i piedi quando entri“, è stato scritto in maniera chiara all’entrata del locale. Un modo sicuramente poco elegante da parte ...