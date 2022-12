Bambino Gesù | a casa per Natale le due gemelline operate in utero

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022)GESU’: APERDUECALABRESIINEsito felice dell’intervento in endoscopia per la sindrome da trasfusione feto fetale in collaborazione con l’ospedale S. Pietro Fatebenefratelli. Sono tornate aperle duedi Catanzaroinalla 24 ^ settimana di gestazione dall’equipe di Chirurgia fetale dell’Ospedale Pediatrico. L’intervento si è reso necessario per scongiurare i gravi rischi della sindrome da trasfusione feto fetale (TTTS o Twin to Twin Transfusion Syndrome), una malattia specifica dei gemelli che hanno in comune la placenta, caratterizzata dal passaggio anomalo di sangue da ...