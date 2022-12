Antonio Socci | tutta la verità sulla lettera di dimissioni di Papa Francesco

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ieri si è tornati a parlare di rinuncia del. Cosa è successo? Due giornalisti del quotidiano spagnolo ABC hanno chiesto a«cosa succede se un pontefice resta improvvisamente impedito da problemi di salute o da un incidente». E lui ha risposto tranquillamente: «Io ho già firmato la mia rinuncia. Era quando Tarcisio Bertone era segretario di Stato». Accadde nel 2013, subito dopo il Conclave. In quello stesso anno Bertone andò in pensione e lasciò il posto a Parolin. «Ho firmato» ricorda il«e gli ho detto: "In caso di impedimento medico o che so io, ecco la mia rinuncia". Io l'ho data a lui. Sicuramente lui l'avrà consegnata al nuovo segretario di Stato». Dando per la prima volta questa notizia, ilha ricordato che lo stesso avevano fatto Pio XII - in caso di deportazione da parte ...