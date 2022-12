Via libera Ue al price cap. La soddisfazione di Meloni (e non solo)

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo mesi di trattative gli Stati membri hanno dato finalmente il viaal tetto al prezzo del gas con il voto a favore della Germania, l’astensione di Olanda e Austria e il voto contrario dell’Ungheria. “L’accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas è una grande vittoria italiana, costruita con molta pazienza e per la quale va ringraziato anche il precedente governo che l’ha istruita”. C’è grandenelle parole del presidente del Consiglio Giorgiamentre parla con la stampa uscendo dal Museo ebraico di Roma dove ha preso parte alla cerimonia di accensione della Chanukkià (qui le foto e qui il video). “Sono molto molto soddisfatta. Devo ringraziare il ministro Pichetto, il ministro Fitto e il ministro Cingolani che ci ha lavorato prima. Ora si tratta di monitorare”, ha aggiunto il premier. Fitto ha ...

