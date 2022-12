Sì | questo è proprio il cappellino preferito di Tyler | the Creator

Leggi su gqitalia

Tyler, The Creator considera i cappelli una cosa molto seria: dai bucket, ai berretti a trapper pelosi, fino ai beanie colorati, la star sempre alla moda li ha provati tutti. Durante la maggior parte dell'anno, però, ne ha indossato uno in particolare: un cappello da baseball dallo stile rétro. Lo ha sfoggiato in occasione della Paris Fashion Week, lungo le strade di New York, mentre ritirava i suoi premi a Beverly Hills e per esibirsi davanti a migliaia di persone. Ora, finalmente può essere tuo. Il copricapo in questione fa parte dell'ultima collezione di Golf le Fleur, il marchio menswear funky e dreamy di Tyler, The Creator. Il cappello di lana presenta una patch cucita a mano e una visiera corta ispirata ai modelli da baseball del 1914 ed è disponibile in verde, marrone, nero e ...