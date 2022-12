Migranti e la piccola Rokia | come Piantedosi al Viminale fa più danni di Salvini

L'Osservatore Romano

Laè spirata al Poliambulatorio, dove è giunta con sindrome da annegamento. I medici sono ... Fra i 43, originari di Costa d'Avorio, Guinea e Camerun, soccorsi dalle motovedette Cp 319 ...Funziona così: una nave piùviene schierata in prossimità delle coste della Libia, mentre la nave più grande resta più distante, pronta ad accogliere iappena trasbordati subito dopo. Tragedia infinita: morti altri due piccoli migranti We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...E' morta al Poliambulatorio di"Lampedusa"la"bambina di due anni"che era sulla barca affondata a circa 10 miglia a sud dell'isola. La piccola, che viaggiava con la madre, è stata subito intubata dal pe ...