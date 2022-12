Le Mans ’66 – La Grande Sfida stasera in TV su Rai1 e in streaming su RaiPlay

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le’66 – Latornain TV sualle 21:25 e insuin contemporanea. Il film, diretto da James Mangold nel 2019, chiude il ciclo “Vite da campioni”, composto da tre film in prima visione dedicati al mondo dello sport e al lato umano delle imprese sportive. Una proposta pensata per accompagnare i Mondiali di calcio in Qatar, che si sono conclusi ieri con la vittoria dell’Argentina. Con Matt Damon e Christian Bale nei panni dei protagonisti, Le’66 – Laracconta una storia vera legata alla 24 ore di Le, una delle corse automobilistiche più celebri e blasonate del mondo. Nel 1966 l’ingegnere americano Carroll Shelby e il pilota britannico ...

