Incentivi all’assunzione 2023 | il webinar Time Vision

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ci sono le agevolazioni alle assunzioni al centro delle priorità di intervento del Ministero del Lavoro per il. A dirlo, in una nota, è lo stesso ministero che ha illustrato tutte le linee programmatiche previste per l’anno che sta per iniziare. È questo il motivo per cuiha organizzato per martedì 20 dicembre alle ore 12 untematico destinato alle aziende di tutto il territorio nazionale, durante il quale Maurizio Buonocore, Esperto in Contrattazione collettiva, Welfare Aziendale e Premi di Risultato, illustrerà i dettagli e le anticipazioni previste dalla bozza di manovra. Di tutte le novità suglialle assunzioni per l’anno che sta per arrivare parla la rubrica di questa settimana de L’incentivo del Lunedì a cura di. Le ...