“Ho beccato Oriana e lui” GF Vip 7 | Ginevra Lamborghini non riesce a restare in silenzio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Luca Onestini eMarzoli, cosa succede? Al GF Vip 7 per diversi giorni si è vagheggiato di una possibile relazione tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, ma tra i due, dopo essersi avvicinati parecchio, non è scattata la famosa scintilla. L’ex UeD ha praticamente ‘friendzonato’ la modella, come si dice in gergo. La venezuelana, invece, ha vissuto un periodo tra le braccia di Antonino Spinalbese, ma anche in questo caso le cose non sono andate per il verso giusto. Recentemente pare cheMarzoli abbia cambiato ‘obiettivo’. Sembra infatti ci sia del tenero con Daniele Dal Moro e proprio parlando di lui con Nicole Murgia sentite cosa ha detto: “Non so se si vedeva in tv, ma anche quando io stavo bene con Antonino comunque cercavo Daniele per parlare. Lui però non voleva e si chiudeva. Non voleva mai e io ci provavo di continuo. Adesso però ...