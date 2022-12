Agrigento | pulmino investe scolaresca | 6 bimbi feriti

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – Incidente a Sciacca, nell’agrigentino, dove unha investito, fortunatamente senza gravi conseguenze, un gruppo di alunni della quinta elementare dell’istituto ‘Mariano Rossi’ che stava assistendo a una manifestazione all’aperto. I bambinisarebbero sei: sono stati portati in ospedale ma hanno riportato solo qualche contusione e un grande spavento. Secondo quanto ricostruito, ilera parcheggiato in una strada in discesa quando si è mossondo la. Una delle ipotesi è che il mezzo fosse in folle. Sul posto si trova la polizia municipale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il Quotidiano Italiano - Nazionale

Secondo quanto ricostruito, ilera parcheggiato in una strada in discesa quando si è mosso investendo la scolaresca. Una delle ipotesi è che il mezzo fosse in folle. Sul posto si trova la ...Ilnel frattempo ha terminato la sua corsa. Immediati i soccorsi. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Solo una bambina ha riportato un trauma al ginocchio. La dinamica dell'episodio è ... Agrigento, pulmino investe scolaresca: 4 bambini feriti I bambini stavano assistendo a una manifestazione all'aperto, quando il bus li ha travolti. Si ipotizza che il cambio fosse in folle.Otto alunni dell'istituto «Mariano Rossi» di Sciacca, nell'Agrigentino, che frequentano la quinta elementare, insieme a una loro maestra, sono rimasti feriti ...