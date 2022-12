5 locali da provare a Verona | dai classici baci di Romeo e Giulietta a un tocco orientale

Leggi su appuntidizelda

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Una guida insolita quella che stai per leggere: 5da, daidia un. Se cerchi dei posticini economici e non vuoiprodotti e piatti tradizionali della bella città degli innamorati, allora leggi questa mini guida che farà al tuo caso. ELK BAKERY, la bakery che ricorda le strade di Manhattan Elk Bakery in via 4 novembre ricorda un locale americano dal design moderno e industriale, oltre a essere un locale moderno e giovane, potrai gustare dai bagel, ai mega toast alle eggs omelette ai pancake salati e ovviamente non mancano le versioni dolci. Scopri l’articolo dedicato QUI ELK BAKERY Via 4 Novembre 1A VR 0458348880 THE ...