Zeman | ' Sinisa allegro ed eroico Porto con me il suo ultimo bacio'

Sport Fanpage

Ma non mi stava interrogando un giovane ex calciatore con velleità da tecnico, no,era già un mio collega e allenava la Nazionale della Serbia. Capii subito che dietro quel sorriso allegro, la ...Marco Beltrami per www.fanpage.it L ULTIMA APPARIZIONE IN PUBBLICO DIMIHAJLOVIC ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ZDENEKIl calcio è in lutto per la morte diMihajlovic. Ha lottato come un leone fino alla fine l'ex centrocampista e ... Le ultime parole in pubblico di Mihajlovic nella sorpresa a Zeman: Non ero così cattivo dai… "Lo prendevo in giro sulle punizioni - ha ricordato l'ex allenatore boemo - e lui ci cascava sempre. Era bello sentirlo parlare della sua infanzia: da gente dell'Est ci si capiva" ...L'ultima apparizione di Sinisa Mihajlovic: quando il tecnico serbo fece una sorpresa a Zeman durante la presentazione del suo libro a Roma ...