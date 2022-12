Stefano Macchi alla ex Anna Pettinelli | “La nostra storia era in cristi da tempo”

(Di domenica 18 dicembre 2022) L'attore e doppiatore, oggi felice al fianco di Elisa D'Ospina, a breve diventerà papà per la prima volta, ma l'ex maestra di Amici non ha preso del tutto bene la notizia. L'articolo proviene da DireDonna.

Isa e Chia

smentisce la 65enne che ha detto di aver chiuso la storia con lui ad aprile scorso I due sono stati legati 8 anni, ora il 47enne aspetta un figlio da Elisa D'Ospina...Il gossip del weekend A padroneggiare sui social nell'ultimo fine settimana è stato lo scontro tra Anna Pettinelli , Elisa D'Ospina e. La ex di Amici ha definito "indelicato" ... Stefano Macchi replica ad Anna Pettinelli: “Chiedo solo rispetto” Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Stefano Macchi, l'ex di Anna Pettinelli, replica alla 65enne: "Non mi ha lasciato lei, non è vero. A gennaio ero già fuori casa".