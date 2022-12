(Di domenica 18 dicembre 2022) Il rammarico c’è, inutile negarlo., in questi Mondiali 2022 diin vasca corta a livello individuale, ha indubbiamente nell’americano Nicuna sorta di ““. Nei 100Tete si era presentato a Melbourne, nell’atto conclusivo, con il miglior tempo e l’americano aveva espresso il suo meglio quando contava maggiormente vincendo l’oro e regolandodi 19 centesimi. Lo stesso, purtroppo per il lombardo, si è replicato nei 50. Dopo un’ottima partenza e una prima vasca nuotata in 11.39, nella seconda parte di gara qualcosa è mancato ine, probabilmente, in fase di subacqueaha fatto la differenza. Lo statunitense, stabilendo un grande tempo ...

OA Sport

Ai Mondiali di Melbourne in vasca corta di Melbourne, doppietta azzurra nei 50 rana: Nicolò Martinenghi parte bene ma viene rimontato dall'americanoFink, già oro nei 100, e cede per l'inezia di 4 centesimi: 24'38 per l'americano con record dei campionati contro 25'42 dell'azzurro, che curiosamente ha un record italiano di 25'37. Bronzo a ...Volgono al termine i Mondiali diin vasca corta 2022 , con l'ultima mattinata italiana di gare ricca di azzurri ancora a caccia ... l'oro a Nicolò Martinenghi, che deve arrendersi aFink nella ... Nuoto, Nic Fink bestia nera di Nicolò Martinenghi: l'azzurro è argento mondiale nei 50 rana, bronzo per Simone Cerasuolo! Sorride l'Italia: Nicolò conquista l'argento, Simone fa suo il bronzo. Oro e titolo iridato, con il record dei campionati (25"38), per lo statunitense Nic Fink ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...