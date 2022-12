Mondiali Qatar 2022 | Papa Francesco | “Il valore più grande non è vincere o non vincere | ma giocare pulito”

(Di domenica 18 dicembre 2022)si rivolge a Francia e Argentina nell’intervista che andrà in onda questa sera su Canale 5 e di cui è stato trasmesso uno stralcio durante il Tg5 delle 13:00: “Ai vincitori tutti fanno auguri, ma io li invito che vivano questo con umiltà. E a coloro che non vincono, che lo vivano con gioia. Perché ilpiùnon èo non, ma”. “Ambedue abbiano il coraggio di darsi la mano. E’ brutto quando vedo due squadre che alla fine della partita non si stringono la mano. Dobbiamo crescere nello spirito sportivo. Io mi auguro che questo Campionato Mondiale aiuti a riprendere lo spirito sportivo, che ti fa nobile”, conclude il Pontefice. SportFace.

