Manovra 2023 | Conte | “Governo fa cassa togliendo a tutti | tranne ai privilegiati”

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Non solo la guerra ai più fragili e al ceto medio. Con questa Legge di bilancio ilfasottraendo risorse praticamente aa chi è già privilegiato”. Così il leader M5S, Giuseppe, sulla. “Pensiamo alle imprese. Contro il caro bollette, per esempio, si poteva intervenire con i crediti d’imposta per le spese dell’acquisto di energia e con l’azzeramento degli oneri di sistema in bolletta. Sul primo punto, adottando il meccanismo vincente già introdotto dal M5S per il Superbonus, l’attualeprevede la cedibilità dei crediti fiscali ma si guarda bene dal risolvere l’annosa questione del blocco dei crediti stessi. Ma se non si permette di farli circolare, che senso ha prevedere crediti ...

Pos e Opzione donna, i nodi sul tavolo del governo In bilico la norma sull'uso del Pos nella manovra che il governo Meloni si appresta a varare. Secondo fonti parlamentari la misura che toglie l'obbligo di pagamenti elettronici sotto i 60 euro o verrebbe del tutto depennata o si ... Manovra 2023, slitta stralcio automatico multe sotto mille euro In serata è atteso il terzo pacchetto di emendamenti del governo. Alle 21.30, quando è in programma l'intervento in commissione del ministro dell'Economa, Giancarlo Giorgetti ...