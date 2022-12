Il mondo | un puzzle troppo scomposto

Finestre sull'Arte

Vale a dire che se prima non si rimettono nel loro ordine i pezzi di quell'enormeche è il, resterà se non sterile, quasi, ogni tentativo di ripartenza. Tanto al fine di tentare ché l' ...Finalmente c'è anche l'Italia sul podio della Coppa delmaschile. E che podio quello di Mattia Casse, terzo sulla Saslong, nella discesa della Val ...messo insieme tutte le tessere dele s'... Il mondo di Jane Austen... in un puzzle, con sessanta personaggi ...