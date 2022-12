(Di domenica 18 dicembre 2022)Piazza Sempione, 8 – 20154Tel. 02/84052700 Sito Internet: www..it Tipologia: cocktail bar Prezzi: formula aperitivo: 1° consumazione 13€, 2° 10€, comprensiva di finger food Chiusura: aperto solo la sera OFFERTA Ubicato ai piedi dell’Arco della Pace, che delimita da una parte il Parco Sempione, Giancol si presenta come uno dei tanti locali che animano la movida di questa zona, e che a seguito della nostra visita ci è parso badare più alla forma che alla sostanza. L’aperitivo si basa sulla semplice formula che prevede una prima consumazione al costo di 13 euro e la seconda a 11 euro; insieme al drink scelto vengono portati una serie di stuzzichini che, volendo, si possono integrare con altre preparazioni dalla cucina, per lo più piatti freddi a base di carpacci, salumi e crudi. Dopo aver scelto il nostro ...

Secolo d'Italia

Una pausa caffè nella giungla urbana in un bar nel centro diche sposa design, natura e arte ... si può sempre optare per un'opzione con un concept simile, il. Per trovarlo basta fare il ...Una pausa caffè nella giungla urbana in un bar nel centro diche sposa design, natura e arte ... si può sempre optare per un'opzione con un concept simile, il. Per trovarlo basta fare il ... Giangol - Milano