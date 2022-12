Basket | Serie A1 2022 2023 | successo esterno per Tortona | Scafati crolla 72-91

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022)domina nell’undicesima giornata dellaA1di. I piemontesi sbancano il campo della Givovacon un pesante 72-91 in un match dominato e controllato dall’inizio alla fine. Grande prestazione per gli ospiti, che allentano la tensione soltanto durante l’ultimo periodo. I migliori realizzatori sono Macura e Christon, che chiudono rispettivamente con 23 e 15 punti. Dall’altro lato buona prestazione per Logan, che termina la sua gara con 18 punti. Troppo poco per impensierire, che conquista due punti importanti validi per il terzo posto solitario in classifica con sedici punti. Di seguito il recap della partita. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONE ...