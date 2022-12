Juve | minuto di silenzio per Mihajlovic prima della sfida con l'Arsenal

(Di sabato 17 dicembre 2022) Come tutte le squadre italiane impegnate in amichevole oggi, lantus ha osservato undigara contro l'...

Juventus Football Club

Il centrocampista francese non ha ancora disputato unin questa stagione, a causa di quelle noie fisiche che si porta dietro come una spada di Damocle da diverso tempo.Il primo: Mourinho ha deciso di schierare dal primoe quindi come titolare Rick Karsdorp . ... Inoltre non ricordiamoci il rifiuto dellaappena citato. E c'è chi sui social paventa un ... UWCL | Juve-Zurigo | La sintesi Che brutto minuto vissuto dalla Juve! 33' Gol annullato a Nketiah - Dagli sviluppi della punizione, respinta dalla barriera, il pallone carambola di nuovo a Nketiah (dopo il palese errore di Rugani) ...Juventus pronta per il match, Arsenal avversario difficile, ma Allegri anche senza i suoi titolari affronta i Gunners a viso aperto ...