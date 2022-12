Incidente Brindisi | due morti Anche un 18enne Gravissimi due amici - Cronaca - quotidiano net

BrindisiOggi

Schianto fra due Ford sulla provinciale per San Pietro Vernotico all'altezza di Tuturano. La vittima più giovane era alla guida di una delle due auto. Una terza è finita contro il guard ...Avevano 32 e 18 anni le vittime dell'che si è verificato questa sera nel Brindisino sulla ss 16 San Pietro Vernotico -, all'altezza della piccola frazione di Tuturano. In ospedale quattro feriti, di cui due in ... Gravissimo incidente sulla San Pietro-Brindisi, 2 morti, tra cui un 18enne, e 4 feriti - Brindisi Oggi, news Brindisi notizie ... Terribile incidente multiplo sulla strada di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove sono rimaste coinvolte 3 auto.Schianto fra due Ford sulla provinciale per San Pietro Vernotico all'altezza di Tuturano. La vittima più giovane era alla guida di una delle due auto. Una terza è finita contro il guard rail ...