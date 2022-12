La Gazzetta dello Sport

Queste parole escono dalla bocca di Florentino Perez, il grande satrapo delMadrid, all'indomani dell'ennesima rielezione alla presidenza del club più importante e vincente del. Non ......Madrid era stato costretto ad abbandonare il ritiro dei Bleus a pochi giorni dal debutto della Francia nella Coppa del. Dopo un periodo di riposo, Benzema era tornato ad allenarsi con il... Il Real è un mondo per giovani: il 16enne Endrick Doncic fu preso a 13 anni... Ecco come la politica del club spagnolo, nel calcio e basket, è sempre più proiettata verso talenti giovanissimi. E c'è anche un italiano ...Dal 2025 la FIFA introdurrà un Mondiale per club a 32 squadre. Dal 1960, l'Intercontinentale decreta il campione del mondo per club, torneo che ha avuto parecchie evoluzioni e polemiche.