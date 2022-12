Calciomercato Juve | l’Atletico Madrid propone uno scambio per Rabiot

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 dicembre 2022)sulle tracce di Adrien: proposto unoai bianconeri per non perderlo a 0ha messo nel mirinoper la prossima stagione. E in base a quando scrive Elgoditigal, i colchoneros avrebbero già in mente un’offerta da fare allaper anticipare la concorrenza prevista a gennaio per il francese in scadenza di contratto. L’idea delsarebbe di proporre allaunocon Saul che non sta trovando molto spazio con Simeone e che era già finito nel mirino dei bianconeri. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da ...