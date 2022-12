Tuttosport – “A Messi manca l’ultimo tassello | riparlerei con Spalletti” E su Cristiano Ronaldo e Dybala…

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) 2022-12-16 01:31:41 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: All’interno di una lunga chiacchierata, Francesco Totti si racconta fra attualità e passato durante la trasmissione Twitch Be.Pi TV, a partire dalla Coppa del Mondo arrivata alle battute finali in Qatar: “L’Italia del 2006 sarebbe comunque arrivata fra le prime 4, eravamo veramente forti“, dice l’ex giallorosso, per il quale “e Maradona sono due extraterrestri. Per me Maradona è il calcio eè oggi il più forte al mondo, sotto Maradona. Sono dei giocatori che fanno parte di un’altra categoria. Noi ci ricordiamo ildi Barcellona che era un’altra categoria. A Parigi non è quello che conosciamo tutti anche se fa la differenza ugualmente. NelMondiale sta facendo rivedere quello che è sempre stato, ora gli ...