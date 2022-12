Tutti in sella | aperte le iscrizioni alla BgY Airport Granfondo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Orio al Serio.leprima edizione della BGY, in programma domenica 14 maggio 2023 a Bergamo. Il nuovo evento cicloamatoriale permette agli appassionati di ogni età e livello di cimentarsi sui percorsi storici per le due ruote,scoperta di un territorio variegato, versatile e da sempre votatobicicletta. A partire dalle 10 di giovedì 15 dicembre, sarà possibile assicurarsi un posto sulla griglia di partenza di Via Marzabotto (nei pressi del Gewiss Stadium) per uno dei tre percorsi disponibili: il Corto da 89,4 km (1.400 m dislivello positivo), il Medio da 128,8 km (2.100 m D+) e il Lungo da 162,1 km (3.050 m D+). Tutte le varianti attraversano luoghi e montagne simbolo del ciclismo italiano e mondiale, a partire ...

