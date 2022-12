Tinet pronta ad attraversare lo stivale per la sfida prenatalizia di Lagonegro

Leggi su seriea24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Quella che vedrà di frontePrata e Cave Del Solesarà l’ultima partita del girone d’andata di Serie A2 Credem Banca e non sarà di certo un’occasione banale. Infatti il match, classifica alla mano, riveste diversi motivi di interesse. Vista la classifica cortissima i ragazzi di Dante Boninfante in caso di vittoria piena otterrebbero un doppio beneficio: distaccarsi di nove punti dalla zona rossa che, al momento, vede proprio i potentini occupare lo scomodo sedile di penultima classe e, nel frattempo, mirare ad agguantare uno dei primi otto posti in graduatoria che garantirebbero ai gialloblù di giocarsi in gara secca i Quarti di Finale di Coppa Italia. Per avere, però, la classifica definita non basterà attendere il weekend, ma bisognerà aspettare il 21 dicembre, data nella quale si giocherà il recupero tra Castellana Grotte e Porto ...