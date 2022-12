Spagna | Sergio Busquets dice addio alla nazionale

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Quella contro il Marocco in Qatar resterà l’ultima partita dicon laspagnola. È stato lo stesso 34enne centrocampista ad annunciare via social la decisione di mettere fine al suo cammino con le Furie Rosse. “Vorrei annunciare che dopo quasi 15 anni e 143 partite, è giunto il momento di dire. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio. Da Vicente del Bosque che mi ha dato l’opportunità di iniziare, a Luis Enrique che mi ha fatto divertire fino all’ultimo secondo. Voglio anche ringraziare Julen Lopetegui, Fernando Hierro e Robert Moreno per la loro fiducia, così come tutto il loro staff”, ha detto il calciatore del Barcellona. Ultimo superstite della squadra campione del mondo nel 2010, ...