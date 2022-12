Samsung Galaxy Note 10 Lite in ricezione della patch di dicembre 2022

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il10è stato aggiornato ad Android 13 con la One UI 5.0 meno di un mese fa e ora il dispositivo sta ricevendo un altro aggiornamento. Come riportato da ‘SamMobile‘, questo nuovo upgrade, che ha debuttato in Francia, porta ladi sicurezza disul dispositivo e porta il firmware alla versione N770FXXS8HVL1. La versione del firmware rivela che l’ultimo aggiornamento del10migliora solo la sua sicurezza: ciò significa che probabilmente non risolverà alcun problema che potreste incontrare su Android 13 con la One UI 5.0 e implementerà solo correzioni di sicurezza incluse nelladi sicurezza di ...

TuttoAndroid.net

Amazon è riuscito ancora una volta a sorprenderci con un'offerta incredibile e vantaggiosa. In questo momento acquisti ilS22 Ultra a soli 879 euro , invece di 1279 euro. Si tratta di un prezzo ancora più basso del Black Friday. Un'occasione speciale per questo smartphone top di gamma con S Pen integrata e ...Interessante anche ilS22 5G , che viene proposto a 599 Euro dagli 879 Euro di listino, peri al 31% di sconto. Per coloro che sono alla ricerca di un paio di auricolari wireless, ... Aggiornamenti in rollout per altri 11 dispositivi Samsung Galaxy: ecco le novità Attualmente su Amazon il prezzo del Samsung Galaxy S22 Ultra è sceso sotto la soglia del Black Friday trasformandosi in un Best Buy.L'epico Samsung Galaxy Watch5 Pro è ora in offerta su Amazon al 40% in meno, assolutamente da non farsi scappare.