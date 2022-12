Roma | vertice notturno e no di Mourinho al Portogallo

Retesport

E a loro ha riportato la risposta di Mourinho alla possibilità del doppio incarico: Mourinho, adesso, per la persona che è e l'allenatore che è, vuole concentrarsi solo sulla. Non ci sono dubbi ......alla guida del settimanale che oggi ha sede in piazza in Lucina a, Alessandro Rossi, direttore editoriale di Forbes , giornale dei nuovi proprietari Bfc. In seguito a questo cambio al"... Intrigo Roma-Lecce: oggi vertice per Bove. Giallorossi su Hjulmand Cambio al vertice di Adutei: Giovanna Sainaghi ... Ente Nazionale Turismo di Malta, è Vice Presidente Roma. Il nuovo Segretario Generale è Elisabeth Ones, Ufficio Norvegese per il turismo, mentre ...Ieri sera Jorge Mendes ha visto il presidente della federazione riportando la volontà dell’allenatore: per adesso c’è solo la Roma. Nei prossimi mesi, però, José parlerà con la società ...