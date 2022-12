Richard Gere festeggia il 100° compleanno di suo padre in un ristorante locale

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è un nome che la maggior parte delle persone conosce. L’iconico attore ha recitato in ruoli da protagonista in molti film ed è un rubacuori per milioni di persone nel mondo. La cosa più accattivante diè che trova ancora il tempo perre ildi suoproprio come farebbe qualsiasi altra persona normale! Che brava persona. L’articolo prosegue sotto la foto: Shutterstock Ildi, Homer, che vive a North Syracuse, hato domenica il suo centesimoalla presenza di suo figlio e di altri amati familiari e amici. Il gruppo ha celebrato il centenario della sua nascita in un ...