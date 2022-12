Rapina a un professionista di Altavilla | costretto ad aprire la cassaforte

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIrpinia (AV) – Nella serata di ieri è stata perpetrata unaa undiIrpina. Armati e con il volto travisato, entrati in casa i malviventi hanno minacciato il malcapitato, costringendolo adla. Rubati gioielli, denaro contante, una pistola e l’autovettura che è stata rinvenuta poco distante. Sul posto sono intervenute varie pattuglie della Compagnia dei Carabinieri di Avellino. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

AvellinoToday

Ora laal bar di via Ceffato. Sul colpo in centro indagano i carabinieri di Eboli. Cresce la ... AUTORE Francesco Faenza Giornalista, dal 2017 ho iniziato una collaborazione ...I rapinatori sono poi fuggiti portando via il portafogli della. 'Avevo paura che ... abbiamo subito una, due uomini su una grossa moto a volto coperto hanno minacciato mio marito ... Professionista rapinato: sottratti gioielli, denaro e una pistola Nella serata di ieri è stata perpetrata una rapina a un professionista di Altavilla Irpina. Armati e con il volto travisato, entrati in casa i malviventi hanno minacciato il malcapitato, costringendol ...& Nella serata di ieri è stata perpetrata una rapina a un professionista di Altavilla Irpina.Armati e con il volto travisato, entrati in casa i malviventi hanno minacciato il malcapitato, costringendo ...