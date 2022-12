Piazza Affari soffre ancora la Bce | vola lo spread

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Continua l’effetto negativo della decisione della Bce di aumentare i tassi di interesse di 50 punti base, con la presidente Christine Lagarde che ha spiegato come la linea dura continuerà nei prossimi mesi, con altri possibili rialzi. Le Borse europee soffrono, con i titoli di Stato nell’occhio del ciclone, visto che da marzo partirà ufficialmente il Quantitative tightening, cioè la riduzione degli acquisti di obbligazioni e la vendita delle attuali per 15 miliardi di euro al mese. A Milano il Ftse Mib perde lo 0,16% e chiude a 23.688,16 punti. Crescedi molto lotra Btp e Bund tedeschi, viaggiando sui 210 punti base. In netto rialzo anche il rendimento del titolo decennale, che si aggira intorno al 4,27%. Oggi era la giornata delle cosiddette “quattro streghe”, con importanti scadenze tecniche dei ...

Borsa Italiana

Raznatovic aveva quindi gestito il Centro per la Formazione Militare del Ministero per gli... È come se oggi i bolognesi decidessero di farpulita dei pugliesi che vivono nella loro città.A Milano scatta Azimut dopo accordo con Unicredit Asono andate bene le banche, fatta eccezione di Bper, poco variata. I riflettori sono rimasti accesi su Unicredit (+1,7%) e Azimut (+6%... Piazza Affari: movimento negativo per il settore automotive dell'Italia Sold out. La kermesse da tutto esaurito a Piazza del Popolo a Roma è quella organizzata dai Fratelli d'Italia. Una tre giorni dal ...La PMI attiva nel mercato della mobilità sostenibile e della robotica collaborativa, sbarca a Piazza Affari con un market cap di 167 milioni di euro.